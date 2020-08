In der Peter-Koch-Straße in Gimmeldingen ist am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Fahrschullehrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei würgte ein 17-jähriger Fahrschüler seinen Motor ab, woraufhin der Fahrer im Auto dahinter aus Unachtsamkeit auffuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrlehrer Nacken- und Kopfschmerzen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.