Die Corona-Krise hat eine weitere Schneise in die Neustadter Gastronomie geschlagen: Wie Sven Niederbremer, Inhaber der Moro-Gruppe, auf Anfrage bestätigt, hat er Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das Moro in Gimmeldingen und das Restaurant des Deidesheimer Winzervereins bleiben also auf unbestimmte Zeit geschlossen. Vor dem Hintergrund gleichbleibender Kosten bei nicht absehbarem Ende der Corona-bedingten Einschränkungen sei ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich gewesen, heißt es in Niederbremers Stellungnahme.

Palatina-Hotel: Verfahren eröffnet

Das Insolvenzverfahren im Fall der Betreibergesellschaft des Hotels Palatina in der Neustadter Gartenstraße ist zum 2. Juni eröffnet worden; Insolvenzverwalter ist Till Stolzenberg von der Mannheimer Kanzlei Hendriock/Georg. Wie berichtet, hatten die Geschäftsführer Florian Wiedemann und Alexander Hundt-Rupprecht Anfang April den Geschäftsbetrieb des Hotels, der Bar Cove, der Vinothek Bottels, des Restaurants Tables, der Mußbacher Winzerstube und des Saalbau-Caterings ein- und alle 27 Mitarbeiter freigestellt. Hinter der Vermietergesellschaft für die Immobilie in der Gartenstraßen steht unter anderem der Neustadter Unternehmer Hans-Jürgen Wieland.