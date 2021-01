Mit ihrer Sammlung warmer Kleidung und Hygieneartikel am zweiten Adventswochenende hat die Neustadter Initiative „Moria brennt“ 450 Umzugskartons gefüllt. Die Hilfsmittel sind bestimmt für Menschen, die auf der griechischen Insel Lesbos im ehemaligen Flüchtlingslager Moria untergebracht waren.

Die Initiative stand vor der Herausforderung, die gespendeten Sachen an die richtigen Empfänger zu bringen. Immerhin sind dafür etwa 2500 Kilometer zu überwinden. Den ersten Streckenabschnitt – von Neustadt zur Zwischenstation Regensburg – bewältigten Christina Weisbrod und ihr Mann Christof Rörig-Weisbrod in einem vollgepackten 7,5-Tonnen-Lkw, den die Autovermietung Mattern zu vergünstigten Konditionen bereitgestellt hatte. „Unsere Fahrt war auch deswegen recht aufregend, weil wir wegen der unterschiedlichen Corona-Vorgaben in Baden-Württemberg und Bayern ja auch zusehen mussten, das wir vor Beginn der Ausgangssperre wieder von der Straße sein mussten“, erzählt Christina Weisbrod.

Hilfsorganisation „Space Eye“ übernimmt in Regensburg

In Regensburg wanderten die Neustadter Kartons zum Teil in einen bereitstehenden Container oder in die dortige Lagerhalle der Hilfsorganisation „Space Eye“. Diese übernimmt kostenlos den Weitertransport. Für die Transportkosten nach Regensburg kam eine Hilfszusage vom Eine-Welt-Laden Neustadt, der sich mit einer Spende beteiligt.

Für die beiden Neustadter Transporteure war es beruhigend zu erfahren, dass dank der Strukturen, die „Space Eye“ aufgebaut hat, sichergestellt wird, dass auch andere bedürftige Flüchtlinge in Lagern auf weiteren griechischen Inseln mit der nötigen Kleidung versorgt werden. „So können wir gewiss sein, dass diese auch wirklich zu den Menschen kommt, die sie dringend brauchen“, erklärt das Ehepaar Weisbrod und ergänzt: „Gerade ist eine Mail eingegangen, dass der Container, der hauptsächlich mit unseren Neustadter Spenden bepackt ist, abgeholt wurde und nun seine Reise über Straße, Schiene und Meer angetreten hat.“