„Hambacher Morgengruß“ nennt sich ein neues Aktivangebot des Hambacher Pfälzerwald-Vereins, „das ein besonderes Naturerlebnis mit verschiedenen Entspannungsübungen verbindet“, so der Verein.

Die rund 7,5 Kilometer langen Wanderungen hat der Pfälzerwald-Verein Hambach eigenen Angaben zufolge mit der Neustadter Eutoniepädagogin Birgit Hagen organisiert. Eutonie beschäftigt sich mit dem Körperbewusstsein. Los geht es am Sonntag, 7. August, 7 Uhr. Gewandert wird schweigend. Ziel ist jeweils das Diedesfelder Wetterkreuz. „Dort wollen wir die Ausblicke genießen und die Morgenstimmung nutzen, um etwa eine halbe Stunde lang Dehnungs-, Atmungs- und Balanceübungen aus der Eutonie und Yoga einfließen zu lassen“, sagt Hagen.

Gemeinsames Frühstück

Zum Abschluss treffen sich die Teilnehmer zum Frühstück, bei dem dann geplaudert werden darf. Der „Morgengruß“ soll jeweils einmal zu jeder Jahreszeit stattfinden, um so die gleiche Strecke in der sich wandelnden Natur erleben zu können. Folgetermine sind am 16. Oktober, 29. Januar und 23. April vorgesehen. Anmeldung für die Sommertour bis 31. Juli per E-Mail an info@eutonie-hagen.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, das Frühstück zahlt jeder selbst.