Ein Autofahrer hat am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Haltweg/Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Neustadt die Vorfahrt eines Moped-Fahrers missachtet. Beim Zusammenstoß stürzte der Zweirad-Fahrer und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den Schaden auf 2000 Euro.