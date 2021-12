Das Verbot der unangemeldeten „Montagsspaziergänge“ ist in Neustadt, im Kreis Bad Dürkheim und in der Südpfalz verlängert worden. In Neustadt und im Kreis Bad Dürkheim gilt die Verordnung bis 3. Januar, in Landau und den Kreisen Südliche Weinstraße und Germersheim bis einschließlich 27. Dezember. Für „Montagsspaziergänge“ am 27. Dezember und 3. Januar werde bereits geworben, teilt der Kreis Bad Dürkheim mit.

Ziel sei, so heißt es in den Allgemeinverfügungen der Stadt Neustadt und des Kreises, „zusammenzukommen, um eine demonstrative Aussage im Kontext der Corona-Schutzmaßnahmen zu transportieren“. Es sei zu befürchten, dass Mindestabstände nicht eingehalten und keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen würden. Die Versammlungen müssten schon deshalb verboten werden, weil sie nicht rechtzeitig angemeldet worden seien und von ihnen Infektionsgefahren ausgingen. Landau und die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim teilen gemeinsam mit, dass nicht angemeldete Versammlungen eine „nicht notwendige Verschärfung der Sicherheits- und Infektionslage“ darstellten.