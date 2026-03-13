Sein Name ist in der Region ein echtes Zugpferd: Monji El Beji ist als Sänger von Fine R.I.P. und Woifeschdkänisch längst zum Kultstar geworden.

Nun bestreitet er mit seinem ersten Solo-Mundart-Musik-Comedy-Programm „Zu bleed zum Erwe“ einen neuen Weg, den er am Donnerstagabend bei der Premiere im ausverkauften Boulevardtheater Deidesheim mit Bravour meisterte. Seine äußerst unterhaltsamen Einordnungen alltäglicher Beobachtungen garniert er jeweils mit eigens fürs Programm geschriebenen Liedern, die sofort ins Ohr gehen und sowohl Leichtigkeit als auch Tiefgang vereinen. Über allem steht die Pfälzer Lebensfreude, die ausgelassen zelebriert wird. Kurz nach Bekanntwerden seiner Soloshow waren die sechs Termine in Deidesheim restlos ausverkauft. Daher gibt es am 20. September gleich zwei Zusatzshows in Mutterstadt.

„Monji El Beji spielt eine völlig frei erfundene Figur namens Monji El Beji“ verkündet eine Stimme mit französischem Akzent aus dem Off, kurz bevor der Star des Abends die Bühne betritt. Dort stehen – wie es sich für die Pfalz gehört – ein LED-Dubbeglas-Stehtisch sowie ein Keyboard, an dem bereits Frank Schäffer samt seiner mitgebrachten Lidl-Tüte Platz genommen hat. Er wurde von der Agentur für Arbeit geschickt, um den Moderator beim Krönungsabend der Pfälzischen Weinkönigin musikalisch zu begleiten. Monji ist als eben dieser gebucht. Da er zwar als Sänger der regionalen Bands Kultstatus erlangt hat, aber sein Konto dennoch ständige Ebbe aufweist, hat er sich diesen Moderationsjob geangelt und ist völlig verblüfft, bei der Generalprobe bereits Zuschauer vorzufinden. „Sind die echt?“, fragt er zur Belustigung der Zuschauer und begrüßt einen Zuspätkommer mit „der hat wohl auch im Stau gestanden“, womit er die Lacher sofort auf seiner Seite hat.

Erstmal eine Schorle

Wie es sich als Pfälzer gehört, schenkt er sich erst einmal eine Schorle ein, um sich durch die Probe zu hangeln – wobei er trotz der Anweisungen seines Kollegen Christoph Erbach, der herrlich lakonisch aus dem Off versucht, Monji in die Spur zu bringen, alles andere macht als seine Moderation für den Galaabend durchzugehen. Obwohl die Zeit drängt, lässt er sich nicht hetzen. Viel lieber plaudert er herrlich bissig, aber immer mit viel Witz über Theaterabende mit den Schwiegereltern, die er nur aus Liebe zu seiner Frau antritt, philosophiert darüber wie es wäre, keine Kinder zu haben, nur um diesen am Ende eine Liebeserklärung zu machen, und wünscht sich einen herrlich unangestrengten Bürojob auf der Gemeinde herbei. Seine romantische Ader kommt ebenfalls nicht zu kurz, denn seiner Frau sind gleich mehrere Lieder gewidmet – und somit gibt er nicht nur der Pfalz, sondern auch der Liebe eine zentrale Rolle in seinem Programm. Dabei ist er so, wie ihn seine Fans kennen: locker, authentisch, spontan und immer im Kontakt mit dem Publikum.

Dieses klatscht stets fröhlich mit und steigt auch sehr schnell in die Refrains der noch unbekannten Lieder mit ein. Diese überzeugen mit allerlei Wortwitzen, die dennoch tiefer nachhallen, sowie einprägsamen Melodien. Frank Schäffer glänzt sowohl am Keyboard als auch als eher gelangweilt wirkender Sidekick, der ja nur dabei ist, weil er „vom Amt geschickt wurde“. Er untermalt mehr als einmal einen Witz Monjis spontan mit einem Fasnachtstusch und bringt damit das Publikum zum Lachen. Der herrlich zynisch angehauchte Schlagabtausch, den sich Monji mit Christoph liefert, trägt das Programm, das Monji El Beji gemeinsam mit Liedermacher Ulrich Zehfuß geschrieben hat, mühelos und ist neben den Songs das Herzstück für einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend. An dessen Ende wird nicht nur eine überraschende Weinkönigin gekrönt, sondern auch verraten, wie man ein echter Pfälzer wird. Den dafür benötigten Zauberspruch haben alle sofort verinnerlicht. Moni El Beji besingt die Pfälzer Lebensfreude nicht nur, sondern versprüht sie auch mit jedem Wort, jedem Ton und seiner Mimik und Gestik. Er zeigt eindrucksvoll, dass er die Bühne auch alleine rocken kann. Mit seiner Hymne aufs Dubbeglas feiert er des Pfälzers liebstes Trinkgefäß, und seine Zuschauer feiern lautstark und mit Standing Ovations Monji El Beji.

Termine

Monji El Bejis Auftritte von „Zu bleed zum Erwe“ sind bis April ausverkauft. Am 20. September spielt er um 14.30 und 18 Uhr zwei Zusatzshows im Palatinum Mutterstadt. Karten (ab 21,90 Euro) gibt unter der Tickethotline 06326 255 88 55, per Mail an info@boulevard-deidesheim.de oder auf reservix.de.

