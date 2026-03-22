Das gute Amerika gibt es noch: The Infamous Her bringen es nach Neustadt ins Soku.

Zufall oder gewollt? Monique Staffile eröffnete mit ihrer Band The Infamous Her die laufende Deutschland/Niederlande-Tour ausgerechnet in Neustadt. In der Soku stand sie am Freitag bereits zum dritten Mal in der Region auf der Bühne und fühlte sich hier – erneut – spürbar wohl.Monique – sie ist die berüchtigte Her – und ihre Bandkollegen, Gitarrist und Akkordeonspieler Caleb Sherman, der innerhalb der Kapelle auch als Produzent auftritt, Gitarrist und Banjospieler Valentino, der scheinbar keinen Wert auf seinen Nachnamen legt, sowie Bassist Eric Clifford und Schlagzeuger Tyler Kloewer, die auch die Backing-Vocals zu den Harmoniegesängen beisteuern, starteten ihre Show allerdings mit einer Falschaussage: „You Don’t Want Me Anymore“, ein energiegeladenes Rock’n’Roll-Stück, stand nämlich als erstes auf ihrer Spielliste, wurde so aber vom Publikum nicht stehen gelassen. Im Gegenteil.

Mit Beifall überflutet

The Infamous Her und hier besonders ihre agile Frontfrau wurden von Anfang an herzlich willkommen geheißen und mit Beifall regelrecht überflutet. Her, wie man Monique bereits seit ihrem achtzehnten Lebensjahr nennt, ist in Neustadt so etwas wie ein Geheimtipp. Den Grundstein für ihre Popularität legte sie bereits 2015 mit einem fulminanten Auftritt bei der Konzertreihe „Kultur im Kelterhaus“ in Mußbach und bestätigte ihre Klasse zwei Jahre später mit einem weiteren Gig in der Halle des Clubs „Suite“, aus dem inzwischen die „Soku“ geworden ist. Seither haben sie und ihre Mitstreiter in Neustadt einen Stein im Brett und können stets auf eine kleine, aber feine Fangemeinde zählen.

Von New York sind The Infamous Her inzwischen nach Nashville umgezogen, was auf ihre Musik aber keinen direkten Einfluss hat. Schon immer war Country, besser gesagt Alternative-Country mit Punkattitüde, ein Teil ihrer Darbietung, und auch diesmal war das nicht anders, wie die mit Akkordeon und Banjo unterlegten Nummern „Rainbow Connection“ und „Hell Accept You“ eindrucksvoll zeigten. Aber Vorsicht! Traditionelle Countryfreunde sollten sich hier auf eine ganz spezielle Interpretation ihres Lieblingsgenres gefasst machen.

Wo die Bühne „brennt“

Einfach nur wehmütige Cowboylieder zu spielen, kommt für The Infamous Her nicht in Frage. Da muss es krachen, da muss die Bühne brennen. Darum lässt sich der Stil des Quintetts nicht auf einen Nenner bringen. Hier gibt es einfach alles zu hören, was Populärmusik ausmacht. Neben Country unter anderem auch Folk („Burn Outta Step“), Rock („Be My Lover“), Prog („Tied To The Tracks“), Punk („Rabbit Hole“) und jede Menge Rock“n“Roll („Nevermind“). Das hat sicher auch damit zu tun, dass Her, die Hauptsongschreiberin, folgende Bands und Künstler auf Nachfrage als ihre Inspirationsquellen und Vorbilder angibt: Blondie, Beastie Boys, The Ramones, Bob Dylan, Velvet Underground und Cyndi Lauper.

Dass sie bei der Darbietung ihrer Songs ganz aus sich herausgeht, körperlich alles gibt und sich die Seele aus dem Leib singt, macht die Sache erst richtig rund. Aber auch Emotionen und politische Botschaften kommen bei Her & Co. nicht zu kurz. Hier läuft die Formation erst zu wahrer Größe auf. Der spannendste Moment des Konzertabends war darum, als Monique den Song „Revolution“ mit folgenden Worten ansagte: „Auch wenn momentan auf der Welt und auch in unserer Heimat vieles aus dem Ruder läuft. Wir kommen aus den Vereinigten Staaten von Amerika und sind hier, um Liebe zu verbreiten. Love, Peace and Harmony for all of us!“ Die Musiker banden sich daraufhin mit der Flagge der USA bedruckte Tücher vor den Mund, während Monique ein Star-Spangled Banner hochhielt, das anstelle der Sterne ein Peacezeichen trug. Eine starke Geste, die auch ohne weitere Kommentare verstanden wurde und das Konzert erst recht zu einem Triumph für die Band werden ließ.

Jan Kemper im Vorprogramm

Das Vorprogramm dazu hatte im Übrigen der in St. Martin lebende Jan Kemper mit seiner Gitarre bestritten – ein blutjunger Newcomer, der vom Verein Soku in Kooperation mit der Kulturabteilung der Stadt Neustadt ausgesucht worden war.