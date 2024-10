Papua-Neuguinea und der Pazifik stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt der Aktionen zum Weltmissionssonntag. Der diesjährige Missio-Gast im Monat der Weltmission ist Sr. Thecla Gamog. Sie kommt aus dem Inselstaat im südwestlichen Pazifik und leitet dort ein Schutzhaus für Frauen der katholischen Kirche in Alexishafen.

In Papua-Neuguinea gibt es landesweit inzwischen fünf Schutzhäuser für Frauen, eine weitere Einrichtung ist im Hochland geplant. Seit zwei Jahren steht Ordensfrau Sr. Thecla Gamog allen Häusern als Präsidentin vor. „Unsere Regierung tut nichts für diese Frauen. Also tun wir es“, sagt sie. Dazu gehört nicht nur, den betroffenen Frauen – die oft gemeinsam mit ihren Kindern um Hilfe bitten – eine Zuflucht zu bieten. Sr. Thecla und ihr Team hören zu, spenden Trost und halten eine warme Mahlzeit bereit. Sie begleiten Frauen auch vor Gericht. Noch viel wichtiger ist es jedoch, den Frauen einen Weg aufzuzeigen, wie es für sie weitergehen kann. Dafür begleitet die 55-Jährige die Betroffenen in ihre Familien und Gemeinschaften. Sie bringt die Männer mit an den Tisch und moderiert Aussprachen.

Sr. Thecla, die selbst aus Madang an der Nordküste von Papua-Neuguinea stammt und die Traditionen kennt, setzt auf einen Bewusstseinswandel. Und sie weiß: Das geht nur, wenn die Männer mit im Boot sind. Inzwischen tragen immer mehr von ihnen als Mediatoren die Botschaft von Frauenrechten in die Dörfer. Sr. Thecla ist überzeugt: „Gewalt gegen Frauen zerstört alles, auch Familien. Aber eine gute Familie bildet die Grundlage für alles, auch für gute Bürger und ein zukunftsfähiges Land.“

Zwei Termine

Im Bistum Speyer berichtet Sr. Thecla Gamog am Mittwoch, 9. Oktober, 19 Uhr, in St. Pius (Unterkirche) in der Neustadter Maxburgstraße 1 von ihren Erfahrungen als Präsidentin der Schutzhäuser in ihrer Heimat. Einen Tag später ist sie um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Josef in Birkenheide (Waldstraße 29a). Anmeldungen für die beiden öffentlichen Veranstaltungen werden per E-Mail an frauen@bistum-speyer.de.