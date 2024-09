Wegen der schlechten Wetterprognosen fürs Wochenende verlegen die Schauspieler Daniela und Peter Miklusz, die Betreiber des Neustadter Kulturcafés „Mon Général“, ihr eigentlich im Hof eines benachbarten Gebäudes geplantes Open-Air-Festival ins Trockene. Neuer (und sehr geräumiger) Spielort ist der Festsaal in der ehemaligen Firmenzentrale der einst von Joachim Niederberger gegründeten Fortuna-Medien-Gruppe in der Maximilianstraße 35/35a, die seit Juli von der Neustadter Galeristin Ingrid Bürgy-de Ruijter als Zwischenmieterin für eine große Kunstpräsentation genutzt wird. Aufgeführt werden am Wochenende 27. bis 29. September insgesamt drei Stücke: „Der braune Teufel“, ein von Peter Miklusz selbst geschriebenes Kurzdrama, in dem Sigmund Freud ausgerechnet Adolf Hitler in der Hölle besucht, feiert am Freitag Premiere. Der Ex-Diktator wird von Miklusz selbst gespielt, der Vater der Psychoanalyse vom Neustadter Künstler Manfred Plathe. Am Samstag steht das Solostück „Schumachers Präferenz, die Demokratie zu verteidigen“ von und mit Peter Miklusz, das am 19. September im „Mon Général“ Premiere feierte (wir berichteten), auf dem Spielplan. Den Abschluss macht am Sonntag „Warum musste ich von dir gehen?“ frei nach Bertolt Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reiches“, ein Solostück, in dem Daniela Miklusz eine Frau spielt, die als Jüdin kurz davor steht, Deutschland für immer zu verlassen – und zwar ohne ihren Mann, einen „Arier“, den sie liebt, unter dessen Schweigen sie aber auch leidet. Beginn: jeweils 19 Uhr. Eintritt: 10 Euro. Reservierung unter mongeneral.cafeculturel@gmx.de.