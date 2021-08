„Moments“ ist der Titel einer gemeinsamen Benefiz-Ausstellung der beiden Neustadter Fotokünstler Alma Hörnchemeyer und Karl Jotter, die am kommenden Wochenende in der Villa Böhm zu sehen ist. Auf 30 großformatigen Bildern „erzählen“ die beiden von jenen Momenten aus der Vergangenheit, in denen sie entstanden sind. Der Rundgang durch die Ausstellung erweist sich damit als eine Art Reise ins Innere der Fotografen bei der Inszenierung der Motive und der anschließenden Be- und Überarbeitung, bei der Details herausgeformt, teils fragmentiert und seziert werden. Für den Betrachter entsteht so ein subtiler Schwebezustand zwischen den sehr privaten Momenten des Künstlers beim Inszenieren der Motive und dem Oszillieren zwischen Auflösung und Offenlegung in den daraus neu entstandenen Bildkompositionen. Der Reinerlös der Ausstellung geht als Spende an den Neustadter Kunstverein, der damit Künstler unterstützt, die wegen der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Not geraten sind. Die Ausstellung ist nach der Vernissage am Freitag, 13. August, 18 Uhr, noch am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.