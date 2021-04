Im Prozess um den Neustadter, der im August vergangenen Jahres bei der geplanten Zwangsräumung seiner Wohnung zwei Vollzugsbeamte der Stadtverwaltung sowie mehrere Feuerwehrleute mit Brandsätzen angegriffen und seine Wohnung in Brand gesteckt hat, wurden am Donnerstag am Frankenthaler Landgericht die Plädoyers gehalten.

Die Staatsanwaltschaft forderte unter anderem wegen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung und Brandstiftung eine Haftstrafe von neun Jahren. Es sei zu prüfen, ob der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Eine Gutachterin hatte dem 65-Jährigen eine kombinierte Persönlichkeitsstörung attestiert. Jedoch sei er zum Tatzeitpunkt nicht komplett steuerungsunfähig gewesen.

Urteil fällt am Freitag

Der Anwalt der beiden Vollzugsbeamten, die als Nebenkläger auftreten, forderte allein für die Tat gegen seine Mandanten zehn Jahre Haft. Die zwei Verteidiger des Neustadters plädierten für einen Freispruch unter der Voraussetzung, dass ihr Mandant sich in eine dauerhafte psychiatrische Behandlung begebe. Das Urteil fällt an diesem Freitag.