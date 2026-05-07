Die „Mohre Jule“ in Hambach ist der Inbegriff einer traditionellen Weinstube. Seit 1556 ist sie im Familienbesitz. Hier Gast zu sein ist ebenfalls eine Familientradition.

Wer eine urige, gemütliche und traditionelle Weinstube zu schätzen weiß, kommt an der „Mohre Jule“ nicht vorbei. Seit 1556 ist das Haus in der Hambacher Schlossstraße in Familienbesitz und wird schon seit jeher als Weinstube betrieben. Michael und Kirsten Weisbrod führen in der elften Generation das Haus und bieten Pfälzer Weine und gutbürgerliche Hausmannskost.

Mit rund 60 Plätzen im Innenbereich und weiteren 60 Plätzen im sehenswerten, von altem Baumbestand gesäumten Garten ist die Weinstube ein Magnet für Touristen und zahlreiche Stammgäste. „Etwa die Hälfte unserer Gäste sind Touristen, von denen einige bei jedem Pfalzbesuch zu uns kommen“, sagt Kirsten Weisbrod. Sogar Familien treffen sich aus ganz Deutschland kommend in der „Mohre Jule“, weil es sie an zu Hause erinnert. „Unsere Stammgäste finden teils aus Neustadt, teils aus dem weiteren Umkreis zu uns“, sagt die 54-Jährige.

Pfälzische, bayrische, schwäbische und rheinische Hausmannskost

Die Weisbrods führen die Weinstube zusammen mit zwei Aushilfskräften. Michael Weisbrod ist verantwortlich für Theke und Service, Kirsten leitet die Küche. „Entweder ist der Garten geöffnet oder die Weinstube. Beides zusammen können wir nicht stemmen“, so Michael Weisbrod. Das liegt an der Kapazität der Küche. Denn die Küchenausstattung ist weit weg von modernem Standard. Sie erfüllt eindeutig die Vorstellung von „traditioneller Kochkunst“. Dort bereitet Kirsten nicht nur die Pfälzische Küche frisch, sondern auch bayerische, schwäbische und rheinische Hausmannskost. Kein Wunder, denn sie stammt gebürtig aus Bonn und somit ist ihr Küchenrepertoire nicht nur auf die Pfalz beschränkt.

Lange arbeitete Kirsten Weisbrod als Bankkauffrau, fand über eine Zwischenstation in Darmstadt in die Pfalz. Ihren Mann lernte sie in Deidesheim auf einem Weinfest kennen. Begeistert von der urigen Weinstube half sie zunächst ihrer Schwiegermutter in der Küche aus. Seit 2019 ist sie alleine für die Speisen verantwortlich.

„Mit so manchem Gast habe ich früher als Kind gespielt“

Michael Weisbrod ist Hotelbetriebswirt und Restaurantfachmann. Er übernahm vor neun Jahren die „Mohre Jule“ von seinem Vater Jürgen, der noch heute täglich in der Weinstube präsent ist. Der 78-Jährige hilft tatkräftig mit, rät mit langjähriger Erfahrung und hält Schwätzchen mit den Gästen. Es sind die alten Geschichten, die neuen Diskussionen, ein bisschen von allem. Die Gespräche drehen sich laut Michael „einfach um alles“.

Man kennt sich an den Tischen, an denen die Menschen schon seit vielen Jahren immer zusammenfinden. Eine ältere Dame komme täglich in die „Mohre Jule“, erzählt Kirsten. Sie bestelle an jedem Tag immer das Gleiche. „Nur sonntags wählt sie von der Karte ein anderes Gericht.“

Von vielen Gästen kennt sie die Lieblingsgerichte, wenn sie nur zur Tür hereinkämen. „Es gibt Leute, die sich telefonisch erkundigen, wann ich wieder dicke Bohnen mit Speck zubereite, um sich schon im Voraus eine Portion zu sichern“, lacht sie. „Ich bin in der Weinstube aufgewachsen, habe schon früh mitgeholfen und nun leite ich sie. Mit so manchem Gast habe ich früher als Kind gespielt. Heute bringen sie ihre Kinder und sogar manchmal schon die Enkel mit“, erzählt der 52-Jährige.

Es seien langjährige Verbindungen, vielfach auch freundschaftliche Kontakte, die entstanden seien. Man freue sich, zusammenzusitzen, tausche sich aus und nehme am Leben der anderen teil. Und mehr noch. „Man nimmt nicht nur Anteil, wir sind ein Teil des gemeinsamen Erlebens. Wenn ein Gast schon länger nicht mehr da war, machen wir uns Sorgen und fragen nach seinem Wohl“, sagt Kirsten.

Weit über die Grenzen hinaus bekannt

Oft hören die Weisbrods, dass ein Abend in der Weinstube an früher erinnere, an die eigene Kindheit, das Essen sei wie bei den Großeltern. Die Weisbrods wollen mit Accessoires, Geschirr und Dekorationen das Originale bewahren, das von den Gästen so geschätzt wird.

Die „Mohre Jule“ ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Michael erzählt von seiner Schwester, die in Kanada lebt. Dort habe sie Touristen aus Deutschland getroffen, die von der urigen Weinstube in der Schlossstraße berichteten. Der Name der Weinstube ist auf Juliane Mohr, Mutter von neun Kindern, zurückzuführen. Sie führte die Weinstube von 1891 an. Zu dieser Zeit traf man sich bei der Mohre Jule auf ein Glas Wein. Der Name blieb.

Ob die „Mohre Jule“ auch in zwölfter Generation weitergeführt werden wird, ist noch unklar, denn die beiden Söhne von Michael und Kirsten haben zurzeit andere Zukunftspläne.