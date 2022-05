Nur noch Schrott ist ein Mofa nach einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Rennbahnstraße. Nach Angaben der Polizei wollte die Fahrerin eines Skoda wenden. Der hinter ihr fahrende 14-jährige Mofafahrer schätzte die Situation falsch ein, setzte zum Überholen an und krachte in das Auto. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 14-Jährigen eingeleitet, weil sein Gefährt nicht versichert war. Im Besitz einer Prüfbescheinigung war er auch nicht. An dem Skoda entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.