Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in der Friedrich-Ebert-Straße ein Mofa gestohlen hat und dann damit gefahren ist, ehe er das Zweirad in der Parkanlage Wallgasse zurückließ. Gestohlen wurde das Mofa zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Es stand verschlossen vor einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Täter brach das Lenkradschloss auf und schloss das Mofa kurz, um seine Spritztour starten zu können. In der Wallgasse wurde das Mofa dann später gefunden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321/8540.