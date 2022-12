Advent und Weihnachten haben ja auch viel mit Vorfreude zu tun: So geht es jedenfalls Volker Sturm und Emil Schutzius vom Eisenbahnmodellbauverein Geinsheim. Daher trösten die beiden auch ihren Besucher, als nach dem Öffnen der Tür noch gar nichts zu sehen ist. Nur Stühle und Tische. Die sind nützlich für das Gespräch, haben aber nichts mit der 50 Quadratmeter großen Modelleisenbahn-Landschaft zu tun, die Volker Sturm in der ersten Jahreshälfte 2022 vom inzwischen verstorbenen Römerberger Winfried Luda bekommen hat. Dieser hatte die Landschaft in 15 Jahren erschaffen.

Sturm wollte dieses einzigartige Werk erhalten, bekam von Luda den Zuschlag für die Anlage und gründete dann in Geinsheim einen Verein. Denn ein solches Großprojekt kann einer alleine gar nicht stemmen. Doch zum Jahresende sind Schutzius und Sturm stolz, was sie mit ihren Mitstreitern schon alles geschafft haben. Von Mai bis Oktober dauerte alleine der Abbau der Anlage in Römerberg. „Jetzt lagert alles an zwei Stellen in Geinsheim“, sagt Schutzius, der den Vereinsvorsitz übernommen hat.

250 Loks unterwegs

Ab Januar darf der neue Verein dann zwei Räume im Gebäude der Ortsverwaltung nutzen. „Dann richten wir erst einmal eine Werkstatt ein und wollen uns dann einmal wöchentlich für den Aufbau der Anlage treffen“, sagt Schutzius und freut sich wie Sturm über elf sehr eifrige Aktive im jungen Verein, der insgesamt 17 Mitglieder zählt. Man müsse erst einmal schauen, welche Elemente der großen Anlage, die über 470 Personenwagen, 350 Güterwagen und 250 Loks verfügt, überhaupt in die Geinsheimer Räume passen und aufgebaut werden können. Sturm erklärt: „Wir mussten beim Abbauen alles genau dokumentieren, damit wir es auch wieder aufbauen können.“ Um einen besseren Überblick zu haben, wurde das große Römerberger Werk in einzelne Module unterteilt. „Wir müssten schrittweise vorgehen, damit auch alle Elemente wie die Beleuchtung funktionsfähig sind“, so Sturm.

Beim Geinsheimer Adventsmarkt trat der Verein erstmals mit einem Ausschank und einer kleinen Kostprobe der Modellbahnanlage in Erscheinung. „Das Interesse war super“, sagt Schutzius. Daher sind alle im Verein nun noch motivierter: „Wenn wir drei, vier Module fertig haben, wollen wir alles in Festhalle präsentieren.“ Stichwort Vorfreude – und dann werden die Besucher beim Öffnen der Eingangstür auch ein Leuchten in den Augen haben. Das hat Sturm übrigens auch beim Blick zurück, denn im März hätte er es sich bei der Anfrage in Römerberg nie träumen lassen, dass aus dieser Idee nun ein so schönes Projekt für Geinsheim wird. Zumal immer noch Kontakt zu Ludas Witwe besteht und sie auch zum Adventsmarkt eingeladen war. „Sie ist sehr froh, dass das Werk ihres Mannes bei uns weitergeführt wird“, sagt Schutzius.