Nach zweijähriger Zwangspause veranstaltet der Modellbauverein Neustadt wieder die „Modellbahn in Aktion“. Die großen Vereinsanlagen werden am 19. und 20. November in Betrieb sein und können von Besuchern in der Heinz-Sielmann-Schule (Westschule) bestaunt werden. Die Ausstellung wird am Samstag, 19. November, von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein, am Sonntag, 20. November, dann von 10 bis 17 Uhr. Außer den Aktiven des Neustadter Vereins haben sich auch Gastaussteller angekündigt. Außerdem werden in großen Wasserbecken verschiedene Modellboote im Einsatz sein.