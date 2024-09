In die zuletzt leerstehenden Räume der ehemaligen Stern-Apotheke in der Hauptstraße/Ecke Kellereistraße kehrt wieder Leben ein, zumindest für ein paar Monate. Am Donnerstag, 19. September, öffnet um 11 Uhr Saleclub, ein Outlet unter anderem für Sportmoden. „Top-Moden zu Top-Preisen“ laute das Konzept, das auf zahlreiche Markenartikel setze, berichtet Betreiber Thomas Rheinwalt, der allerdings erst einmal bis Jahresende schauen will, ob sich das Geschäft an dieser Stelle rentiert. Für den Aufwand müsse der Ertrag schon stimmen. Nur dann bleibe der Laden dauerhaft. Rheinwalt vertreibt nach eigenen Angaben in großem Stil Mode für Outlets und hat demnach andere Möglichkeiten, seine Ware loszuwerden. Die Stadt habe ihn aber wegen einer Nutzung der früheren Apotheke angesprochen. „Einen Versuch ist es wert“, sagt Rheinwalt dazu. Das Sortiment im Saleclub werde zu 70 Prozent aus Sportbekleidung und zu 30 Prozent aus Fashion bestehen. Da er über ein Lager mit derzeit rund 250.000 Artikeln verfüge, könne er auch schnell nachliefern, wenn etwas fehlen sollte.