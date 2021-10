Das Neustadter Unternehmen MoD Holding GmbH tritt für Rheinland-Pfalz beim bundesweiten Wettbewerb „Startup Contest Logistik & Mobilität“ an. Ausgewählt wurde das Neustadter Unternehmen nach eigenen Angaben vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Es treten 16 Start-up-Unternehmen im Bereich Mobilität und Logistik gegeneinander an, pro Bundesland wird ein Unternehmen nominiert. Die MoD Holding GmbH geht mit ihrem Mobilitätsservice „Mobility-on-Demand“ ins Rennen. Das Angebot kombiniert Personenbeförderung mit Warentransport, wobei ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

„Unser klares Ziel ist es, als einer der sechs Besten beim Finale in Frankfurt dabei zu sein. Dazu brauchen wir bis zum 13. Oktober noch jede Stimme“, sagt Kerstin Ullrich von MoD, denn der Preis ist ein Publikumspreis, bei dem jeder, der will, mitstimmen kann. Verliehen wird er beim vierten „Tag für Startups in Logistik & Mobilität“ am 26./27. Oktober in Frankfurt. Das Voting dauert bis zum 13. Oktober, hier kann online abgestimmt werden.