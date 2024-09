Das Neustadter Personentransport- und Logistikunternehmen MoD Holding GmbH verlängert seine Probephase, die mit dem Andechser Bierfest am 20. September startete. Für Fahrtstrecken ausschließlich innerhalb von Haßloch muss für Mobility-on-Demand eine weitere Woche kein Beförderungsgeld bezahlt werden.

Demnach gilt: Fahrgäste, die an einem MoDstop (Haltepunkt) in Haßloch ein- beziehungsweise aussteigen, wird nach wie vor ein Fahrpreis von 0 Euro angeboten. Während der an diesem Freitag endenden ersten Test-und-Schnupperwoche hat MoD nach eigenen Angaben mehr als 1500 Fahrgäste von, nach oder innerhalb von Haßloch befördert. Zudem haben sich etwa 1000 Bürger aus Haßloch bisher registriert und die MoD-App heruntergeladen.

Nach der abgelaufenen Testphase zum Andechser Bierfest als Großereignis in Haßloch steht mit der Eröffnung der „Haiselscher“ in Neustadt am Freitag ein weiterer „Feldtest“ für den Fahrbetrieb an. Das Unternehmen rechnet neben Buchungen aus den anderen Servicegebieten erneut mit hohem Fahrgastaufkommen aus und nach Haßloch rund um eine Großveranstaltung – nur dass dieses in Neustadt stattfindet. Entsprechend werden für die kommende Woche weitere und neue Prozess- und Erfahrungsdaten gesammelt.

Den Kunden stehen in Haßloch 89 MoDstops zur Verfügung. Bei der mit der Gemeinde abgestimmten Festsetzung der Haltepunkte gilt weitgehend das Prinzip, wonach die Kunden zum nächsten Haltepunkt maximal 250 Meter laufen müssen.