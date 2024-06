Das Neustadter Personentransport- und Logistikunternehmen MoD wird in den kommenden Monaten mit einem mobilen Büro unterwegs sein, um die Bürger in den Servicegebieten vor Ort über seinen Fahrservice Mobility-on-Demand zu informieren. Start ist am

Start ist am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Juni, jeweils von 10 bis 16 Uhr vor dem Bürgerhaus in Neidenfels. Weiter geht es am 25./26. Juni in Esthal (Standort steht noch nicht fest) und am 27. Juni von 12 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in Elmstein. Am 2. Juli ist das MoD-Team von 10 bis 16 Uhr noch einmal am selben Ort anzutreffen. Im Laufe des Juli sind weitere Termine in den anderen Orten der Verbandsgemeinde Lambrecht vorgesehen. Bis in den Herbst hinein werden dann alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Maikammer und Deidesheim folgen.

Nach über 20 öffentlichen Veranstaltungen, bei denen laut MoD insgesamt etwa 600 Menschen aus erster Hand über den Fahrdienst informiert wurden, folgt mit „MoD on Tour“ nun eine zweite groß angelegte Informationswelle. Ein MoD-Team mit einem auf einem Anhänger installierten mobilen Office steht für Fragen interessierter Bürger zur Verfügung.

Kerstin Ullrich, bei MoD unter anderem für das Business Development zuständig, sagt, bei den Infoveranstaltungen der letzten Monate habe MoD gelernt: „Wir müssen uns Zeit nehmen für die Menschen, um unseren Service in Ruhe zu erläutern.“ Das wolle das Unternehmen erreichen, indem es vor Ort zeitlich und örtlich flexibler sei als bisher.