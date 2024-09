Der Fahrdienstleister Mobility-on-demand kommt nach Haßloch. Start ist mit einer Einführungswoche, die ab 20. September zum Andechser Bierfest beginnt.

In diesem Zeitraum wird der Service zu günstigeren Konditionen angeboten, teilt das Unternehmen aus Neustadt mit. Den Kunden werden laut Pressemitteilung 89 Haltepunkte (sogenannte MoDstops) zur Verfügung stehen.

Bei der mit der Gemeinde abgestimmten Festsetzung der Haltepunkte sei dabei weitgehend das Prinzip eingehalten worden, wonach die Kunden zum nächsten Haltepunkt maximal 250 Meter laufen müssen. Der Service werde wie in den übrigen Teilen des Verbreitungsgebiets täglich rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Möglich ist auch, von Haßloch aus nach Neustadt oder in die Verbandsgemeinden Deidesheim, Maikammer oder Lambrecht zu fahren, wo MoD bereits unterwegs ist (oder umgekehrt von diesen Orten nach Haßloch).

Reduzierte Preise

Zu den reduzierten Preisen schreibt das Unternehmen, dass damit einerseits die Erwartungen der Menschen erfüllt werden sollen, die schon seit länger auf den Start in Haßloch warten, andererseits „dem Umstand Rechnung getragen“ werde, dass die Genehmigungsprozesse noch immer nicht ganz abgeschlossen sind. Die Fahrpreise seien in dieser ersten Woche so gestaltet, dass eine Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz nicht erforderlich ist.

„Wir freuen uns, dass es in Haßloch endlich losgeht – immerhin haben wir dafür gezielt Personal eingestellt und unseren Fuhrpark erweitert“, wird MoD-Geschäftsführer Stefan Rouwen in dem Schreiben zitiert. Allerdings fahre das Unternehmen zunächst zu Konditionen, die nur für eine begrenzte Zeit darstellbar seien. „Aber das ist es uns wert, um unser Versprechen einzulösen, Mobility-on-demand rechtzeitig zum Andechser Bierfest anbieten zu können.“ Das Unternehmen sei optimistisch, bald offiziell Grünes Licht für Haßloch zu bekommen. „Wir hoffen auf einen nahtlosen Übergang der Einführungsphase in den Regelbetrieb.“ Nach Haßloch wolle MoD auch in der VG Wachenheim und in Bad Dürkheim durchstarten.