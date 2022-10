Das Unternehmen Mobility-on-Demand (MoD) verzeichnet seit März stark steigende Nutzerzahlen. Darüber informierte auf Nachfrage MoD-Projektleiterin Kerstin Ullrich. Jeden Monat steige die Anzahl der Nutzer um rund zehn Prozent, inzwischen liege sie bei rund 5000. MoD bietet einen bedarfsorientierten Fahrdienst an, der über eine App gebucht wird. Nutzer müssen sich registrieren und ein Guthaben anlegen, über das die einzelnen Fahrten abgerechnet werden. An den Wochenenden seien mittlerweile alle vier Fahrzeuge auf der Straße, so Ullrich weiter. Zu bestimmten Zeitpunkten, etwa bei Weinfesten, führe die hohe Nachfrage zu Wartezeiten, die etwas länger seien als die vorgesehenen 15 Minuten. Empfehlenswert sei, bei solchen Gelegenheiten frühzeitig zu buchen.