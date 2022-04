Letzter Badetag in der Wintersaison im Neustadter Stadionbad ist schon am Sonntag, 24. April. Ursprünglich hatten die Stadtwerke den 25. April vorgesehen. Doch dies sei aus technischen Gründen nicht machbar, teilt Markus Schuler, Fachbereichsleiter der Stadionbad GmbH und der Stadtwerke, mit. Am Samstag, 14. Mai, soll die Sommersaison im Stadionbad beginnen.