Um 9 Uhr am Samstag, 24. September, startet das Neustadter Hallenbad „Moby Dick“ in die neue Saison. Dazu wurde über dem Stadionbad im Schöntal in den vergangenen Wochen die Traglufthalle aufgebaut. Der Stadtrat hatte sich Mitte September dafür ausgesprochen, das Hallenbad zu öffnen. Um Energie einzusparen, wird die Wassertemperatur auf 23 Grad und die Hallentemperatur auf 26 Grad abgesenkt.

Wie die Stadionbad GmbH mitteilt, können Dauerkarten vorab am Freitag, 23. September, von 9 bis 18 Uhr an der Stadionbadkasse gekauft werden. Sie sind aber auch während der ab Samstag geltenden Öffnungszeiten erhältlich. Zusätzlich gibt es ab sofort alle verfügbaren Eintrittskarten im Online-Ticketshop unter www.swneustadt.de/stadionbad. Dort sind auch alle Informationen zum Kursangebot, darunter die Kinderschwimmkurse, zu finden.

Geöffnet ist montags von 12 bis 19 Uhr, dienstags von 6.45 bis 19 Uhr (Frühschwimmen), mittwochs von 13 bis 19 Uhr, donnerstags von 13 bis 21 Uhr (Spätschwimmen), freitags von 6.45 bis 18 Uhr (Frühschwimmen), samstags von 9 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 9 bis 13 Uhr. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind laut Stadionbad GmbH weitgehend aufgehoben. Das Tragen einer Maske wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend.