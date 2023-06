Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Buchen, einsteigen, ankommen: So einfach soll Mobility on Demand sein – und dazu schnell und flexibel. Mittlerweile sind die Fahrer rund um die Uhr im Einsatz.„Es geht um mehr, als nur irgendwen einzusammeln“, sagt einer von ihnen.

Die Schicht startet am Morgen am Leitstand in der Dammstraße in Hambach: Dort loggt sich Luca Pitrolo über sein Smartphone im System von Mobility on Demand (MoD) ein und schnappt sich einen