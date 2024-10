Die Gemeinde Haßloch lässt ein integriertes Mobilitätskonzept erstellen. Beauftragt ist das Planungsbüro VAR+ aus Darmstadt. Ziel ist es, eine umweltschonende und nachhaltige Mobilität in Haßloch zu ermöglichen. Das Planungsbüro hat in einem ersten Schritt im Frühjahr eine Online-Umfrage bei den Haßlocher Bürgern zum Thema Mobilität durchgeführt. Bei einem Workshop am 5. November im Kulturviereck werden die Ergebnisse den Bürgern vorgestellt. Mit Vertretern des Planungsbüros sowie der Fachabteilung Bauen und Umwelt der Verwaltung soll mit den Bürgern die Zukunft der Mobilität diskutiert werden. Mögliche Lösungsansätze sollen besprochen werden. Neben dem Fuß- und Radverkehr werden ebenso die Belange des Öffentlicher Personalnahverkehrs und Möglichkeiten von Sharing-Mobilität besprochen. Die Veranstaltung soll auch erste exemplarische Maßnahmen vorstellen.

Termin

Dienstag, 5. November, 18 bis 20 Uhr, Kulturviereck, Gillergasse. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen zur Veranstaltung beantwortet Klimaschutzmanagerin Andrea Petmecky, Telefon 06324-935 271 oder E-Mail an Andrea.Petmecky@hassloch.de.