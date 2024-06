Schaffe ich es, schnell genug in den Bus ein- oder auszusteigen? Unter dem Motto „Mobil bleiben mit Bus und Bahn“ bieten die Gemeindeschwestern Plus der Stadt mit der Palatina Bus GmbH am Mittwoch, 12. Juni, von 13 bis 17 Uhr im Stadtteiltreff Böbig, Am Knappengraben 18, ein kostenloses Mobilitätstraining an, das solche Unsicherheiten und Ängste aufgreift und vom Verkehrsbund Rhein-Neckar (VRN) finanziert wird. In kleiner Runde lernen die Teilnehmenden, wo sie Auskünfte zu Fahrplänen und Fahrkarten erhalten, um selbstständig Fahrten zu planen. Beim anschließenden Sicherheitstraining geht es ganz praktisch um das Warten an der Haltestelle, das Ein- und Aussteigen sowie das Überqueren der Straße und Sicherheit im Bus. Auch Menschen, die auf eine Gehilfe oder einen Rollstuhl angewiesen sind, sind willkommen. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Da die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt ist, wird um Anmeldung bei Stephanie Rößler unter Telefon 06321 8551418 oder per E-Mail an stephanie.roessler@neustadt.eu gebeten.