„Ein wichtiger Meilenstein ist geschafft.“ Dieses Fazit zieht Christine Locher, Abteilungsleiterin der Verkehrsplanung, nach dem Bürgerworkshop zum Neustadter Mobilitätskonzept am Dienstagabend. 25 Bürger waren ins Rathaus gekommen, um mit den Experten der Stadt und des beauftragten Planungsbüros zu diskutieren, was getan werden muss, damit die Verkehrswende in Neustadt hin zu mehr Klimaschutz gelingen kann. Für Locher zählte am Ende des Abends vor allem: „Die entworfenen Zielsetzungen wurden intensiv diskutiert und reflektiert.“ Bis zum Jahresende soll das Mobilitätskonzept fertig sein. Im Herbst werden die Bürger erneut gefragt. Am 11. Oktober soll es bei einer weiteren Veranstaltung Rückmeldungen zu den jetzt eingebrachten Vorschlägen geben und aufgezeigt werden, wie es beim Konzept weitergeht. Die Teilnehmer am Dienstag hatten das Thema Sicherheit im Verkehr angesprochen und gefordert, dass vor allem die Angebote für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden sollten und diese beiden Gruppen in der Planung stärker zu berücksichtigen seien. Auch Martina Annawald, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Bauwesen, zeigte sich mit den bisher erzielten Ergebnissen zufrieden: „Wir wollen auch unterschiedliche Aspekte zum Thema Nachhaltiger Verkehr bewusst machen.“