Die Arbeiten am Neustadter Mobilitätskonzept gehen voran. Jetzt fand die erste inhaltliche Runde mit Fachleuten statt. 40 Vertreter aus Politik und Verbänden hätten sich mit Rathaus ausgetauscht, was in der Stadt nötig ist, damit das Auto verzichtbar wird. So soll mehr für die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern getan werden, und insgesamt soll der Radverkehr in Neustadt „vereinfacht“ werden. Konkret wurde gefordert, das Gehwegparken einzudämmen. Im nächsten Schritt sind nun die Bürger gefragt. Ihr Workshop findet am Montag, 23. Mai, 17 Uhr, statt. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an verkehrsplanung@neustadt.eu. Nach der Sommerpause steht ein weiteres Mobilitätsforum an. Das Konzept soll bis Jahresende fertig sein.