E-Carsharing-Autos surren durch Haßloch, Wasserstoff-Busse befördern die Menschen umweltfreundlich, Fahrradfahrer freuen sich über saubere Luft und das flächendeckende Radwegenetz: Eine so klimaschonende Fortbewegung ist noch Zukunftsmusik. Ein Mobilitätskonzept soll dafür die Weichen stellen. Wie die Bürger dabei mitwirken.

Wie kann die Verkehrswende gelingen? Diese Frage stellen sich zahlreiche Kommunen, die von umweltbelastenden Verkehrsmitteln wegkommen und die Mobilität klimafreundlicher, nachhaltiger und ressourcenschonender gestalten wollen. Auch in Haßloch soll auf dieses Ziel hingearbeitet werden: mit einem integrierten Mobilitätskonzept, das seit Oktober 2023 vom Planungsbüro VARplus (Darmstadt) erstellt wird und das nun in eine entscheidende Phase tritt. Denn nun sind die Bürger gefragt. Ihre Mitarbeit ist für den weiteren Prozess von entscheidender Bedeutung.

Integrierte Mobilitätskonzepte sind viel umfassender als frühere Verkehrsentwicklungspläne, weil sie übergreifend alle Verkehrsmittel und Aspekte der Mobilität in den Blick nehmen. Im besonderen Fokus stehen die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit und somit auch die Verringerung verkehrsbedingter Treibhausgasemissionen.

Der Erste Beigeordnete Carsten Borck (parteilos), zu dessen Dezernat der Umwelt- und der Baubereich gehören, und die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde, Andrea Petmecky, erläuterten im Gespräch mit der RHEINPFALZ, was in Haßloch in Sachen Mobilitätskonzept bereits geschehen ist, und welche weiteren Schritte geplant sind.

Deutlich umfassender

Borck erinnerte daran, dass 2021 zunächst vorgesehen gewesen sei, ein Planungsbüro damit zu beauftragen, ein Radverkehrskonzept zu erstellen. Vorausgegangen sei dem ein Antrag des Klimaschutzbeirats. Es habe sich dann aber herausgestellt, dass es sinnvoller sei, ein integriertes Mobilitätskonzept erstellen zu lassen: Es greife wesentlich weiter, indem es alle Verkehrsflüsse berücksichtige und die Maßnahmen zur Förderung eines umweltverträglichen Verkehrs aufeinander abstimme. Alle Verkehrsteilnehmer – also der motorisierte Individualverkehr, Fahrradfahrer, Fußgänger, öffentlicher Personennahverkehr – und deren Auswirkungen würden untersucht, außerdem die Quell- und Zielverkehre aller Verkehrsmittel betrachtet. Auch die Lärmaktionsplanung, Ideen wie Carsharing in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen oder mögliche weitere Tempo-30-Bereiche könnten mit einfließen.

Borck betonte, dass der Fokus weiter auch auf dem Radverkehr liege, auch wenn statt eines Radverkehrskonzepts ein Mobilitätskonzept beauftragt wurde. So sollen die vom Klimaschutzbeirat bereits erarbeiteten Vorschläge und festgestellten Mängel in das Konzept mit einfließen. Borck und Petmecky sind der Ansicht, dass mit einem solchen Konzept, das künftig auch weiterentwickelt werden soll, eine nachhaltige Mobilität in Haßloch gesichert werden kann. „Wir wollen die Weichen für eine nachhaltigere Mobilität in Haßloch stellen und mehr Menschen zu einer klimaschonenden Fortbewegung motivieren“, betonte Borck.

Zunächst Bestandsaufnahme

Im ersten Schritt bei der Entwicklung des Konzepts habe das Büro VARplus eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in Sachen Mobilität in Haßloch vorgenommen, erklärte Petmecky. Dazu hätten auch „Befahrungen“ des Orts stattgefunden. Nächster Schritt sei eine Befragung der Bürger, um zu erfahren, welche Bedarfe es gibt, und wo Schwachstellen liegen. Denn bei der Entwicklung des Konzepts können und sollen die Bürger aktiv mitwirken. Das Planungsbüro VARplus habe in enger Abstimmung mit der Bau- und Umweltabteilung eine Umfrage zur Mobilität in Haßloch entwickelt.

Die Umfrage gliedert sich in sechs Teile: allgemeine Mobilität, Fahrradnutzung, Fußverkehr, Öffentlicher Nahverkehr, Pkw-Nutzung und Sharing-Angebote. Gefragt wird zum Beispiel, welche und wie häufig Verkehrsmittel genutzt werden, welche Stellen man als Radfahrer als besonders gefährlich – beziehungsweise als besonders sicher – wahrnimmt, welche ÖPNV-Verbindungen nicht ausreichend ausgebaut sind oder aus welchen Gründen der ÖPNV nicht oder nur für Teilstrecken genutzt wird. Angekreuzt werden kann unter anderem auch, unter welchen Bedingungen man auf das Auto verzichten würde oder welche Sharing-Angebote in Frage kämen, wenn diese in der näheren Umgebung zur Verfügung stehen würden. Borck und Petmecky hoffen auf eine rege Beteiligung und viele Hinweise auf Problemstellen. Bewusst seien einige Fragen offen formuliert worden.

Fragebogen freigeschaltet

Der Fragebogen ist seit dem 1. März für rund sechs Wochen online freigeschaltet. Die Teilnahme ist möglich unter www.hassloch.varplus.de. Für Menschen ohne Zugang zum Internet oder Personen, die Unterstützung bei der Teilnahme benötigen, gibt es am Empfang im Rathaus eine begrenzte Anzahl von gedruckten Fragebögen. Die Befragung ist anonym. Es wird nur um allgemeine statistische Angaben (Alter, Geschlecht, Lebenssituation) gebeten.

Auf der Grundlage der Befragung und der vorliegenden Daten sollen dann nach den Worten von Petmecky ein strategisches Konzept und ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden. Aus 20 möglichen Maßnahmen sollen zehn herausgefiltert werden, von denen wiederum die drei übrigbleiben, die am besten umsetzbar erscheinen. Diese sollen dann dem Gemeinderat vorgeschlagen werden. Für die Auswertung der Befragung sei mit zwei bis drei Monaten zu rechnen. Das integrierte Mobilitätskonzept soll dann im Laufe des Jahres vorliegen.

Im Netz

