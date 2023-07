Die Stadtverwaltung hat alle bisherigen Ergebnisse aus den Workshops und Veranstaltungen für das Neustadter Mobilitätskonzept aufgearbeitet und zusammengestellt. Alle Informationen sind nun gebündelt auf einer Internetseite zusammengetragen und können dort nachgelesen werden: www.neustadt.eu (dann unter Wirtschaft-Verkehr; Mobilität-Verkehr; Konzepte; Mobilitätskonzept). Zugleich hoffen die Verantwortlichen, dass sich Bürger auch in der zweiten Runde einbringen. Der Termin dafür ist am 11. Oktober um 18 Uhr. Anmeldungen dafür sind bereits möglich: per E-Mail an verkehrsplanung@neustadt.eu.