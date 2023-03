Die Einführung des bedarfsorientierten Fahrdienstes Mobility- on-Demand in den Verbandsgemeinden Maikammer und Lambrecht ist für das zweite Quartal 2023 geplant.

Darüber wurde jetzt im Ortsgemeinderat St. Martin informiert. Die beiden Verbandsgemeinden sollen in das bereits vorhandene Netz der Stadt Neustadt integriert werden. In Neustadt, wo die MoD Holding GmbH ihren Sitz hat, ist MoD bereits seit April 2021 unterwegs. Als Modellprojekt soll der Fahrdienst nun als „MoD-Palatina“ auch im ländlichen Raum angeboten werden. Dabei soll die Verbandsgemeinde Maikammer mit 60 Mod-Haltepunkten ausgestattet werden, die Verbandsgemeinde Lambrecht mit 70 Stopps. Wie in Neustadt soll dann in den beiden Verbandsgemeinden sowohl Personen- als auch Warenbeförderung per App gebucht werden können. Mobility-on-Demand versteht sich als Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs, nicht ganz so bequem wie ein Taxi, aber auch deutlich günstiger. Nutzer müssen sich vorab registrieren und ein Guthaben anlegen. Darüber werden dann die einzelnen Fahrten abgebucht.