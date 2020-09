Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland/O2 baut sein Mobilfunknetz im Landkreis Bad Dürkheim derzeit umfangreich aus, um Kunden vor Ort eine bessere Mobilfunkversorgung für Telefonate und digitale Anwendungen zu bieten.

So wurde eine neue LTE (4G)-Station in der Fabrikstraße in Lambrecht errichtet. Die neue LTE-Station ergänzt die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik am Standort. Dadurch profitieren die Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie sowie damit verbunden von einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz.

Das verbesserte Netz vor Ort steht O2-Kunden sowie Kunden zahlreicher weiterer Marken wie Blau, Aldi Talk, Fonic, Tchibo mobil, NettoKom, Ortel Mobile und Ay Yildiz zur Verfügung. Mit der neuen LTE-Station verfügt der Ort nun über ein leistungsstarkes Mobilfunknetz und eine moderne Breitbandversorgung für die Nutzung sämtlicher digitaler Anwendungen. Kunden können schneller im mobilen Internet surfen, Videos ruckelfrei in HD-Qualität streamen, etwa über Netflix, Sky oder Amazon Prime, und ihre digitalen Anwendungen wie WhatsApp, Instagram und Facebook uneingeschränkt nutzen.

Über das LTE-Netz telefonieren sie außerdem in einer deutlich verbesserten Sprachqualität. bgu