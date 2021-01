Nachdem Bewohner und Beschäftigte von Neustadter Pflegeheimen Anfang Januar die erste Impfung gegen Corona hatten, steht für sie bald der zweite Impftermin an. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden in den kommenden Tagen im Haus Florian der Römergarten Residenz GmbH und im Seniorenheim Haardtblick in Lachen-Speyerdorf im Einsatz sein. Dort werden insgesamt 256 Personen den Piks gegen das Virus erhalten. Wann Bewohner und Mitarbeiter des GDA-Wohnstifts und des Caritas-Altenzentrums St. Ulrich ihre Erstimpfung erhalten, ist laut Stadtverwaltung noch unklar. Derzeit sind landesweit Termine wegen des Lieferengpasses verschoben worden, unberührt sind davon Menschen, die die zweite Immunisierung gegen Corona erhalten und somit den größtmöglichen Schutz haben sollen.