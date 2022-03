Die Corona-Teststelle in der ehemaligen Haardter Fachklinik (Mandelring 45) wird geschlossen. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Alternativ gibt es kommende Woche die Möglichkeit, sich an einem kleinen Testbus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) testen zu lassen. Der Bus wird im Bereich des Feuerwehrgerätehauses (Mandelring 94) stehen – und zwar am Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 10 Uhr. Nach Beseitigung der Sturmschäden ist die PCR-Drive-In-Teststation des DRK in der Chemnitzer Straße ab sofort wieder täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.