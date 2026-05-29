Was ist bei Bussen und Bahnen zu beachten? Wo gibt es rund um öffentliche Verkehrsmittel Gefahrenstellen für Senioren? Antworten darauf soll es am 16. Juni geben.

Seniorinnen und Senioren fühlen sich häufig unsicher, wenn es darum geht, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Sie haben Angst, beim Ein- und Aussteigen nicht schnell genug zu sein, in den Bustüren eingeklemmt zu werden oder gar zu stürzen. Auch die Planung einer Fahrt kann zum Problem werden. Unter dem Motto „Mobil bleiben mit Bus und Bahn“ bieten die Fachkräfte Gemeindeschwester plus der Stadt Neustadt und die Palatinabus GmbH daher am Dienstag, 16. Juni, ein Mobilitätstraining an, das solche Unsicherheiten und Ängste aufgreift. Es findet von 13 bis 17 Uhr im Stadtteiltreff Böbig, Am Knappengraben 18, statt. Der Zugang zu den Räumen ist barrierefrei.

Nach einem theoretischen Teil steht ein praktisches Sicherheitstraining auf dem Programm. Dabei wird geübt, sicher an der Haltestelle zu warten, gefahrlos ein- und auszusteigen, sich sicher im Bus zu bewegen und die Straße ohne Risiko zu überqueren. Auch Menschen, die auf eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl angewiesen sind, sind beim Mobilitätstraining willkommen, teilt die Stadt mit. Im Anschluss sind alle Teilnehmenden zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Initiiert und finanziert wird das Training vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt ist, wird um Anmeldung bei Gemeindeschwester plus Stephanie Rößler, Telefon 06321 855-1418 oder E-Mail stephanie.roessler@neustadt.eu, gebeten.