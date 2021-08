Lassen wir alles ausfallen? Verschieben wir in den Herbst? Vor diesen Fragen steht derzeit jeder, der kulturelle Veranstaltungen organisiert. Der Museumsförderverein setzt für seine Reihe der „Mittwochstreffs“ jetzt erstmals auf eine Streaming-Lösung.

Als einen „Versuchsballon“ beschreibt Hiltrud Funk, seit Oktober Vorsitzende des Vereins, das digitale Angebot, das erstmals im Februar zum gewohnten Termin der Vortragsreihe am ersten Mittwoch des Monats (3. Februar) um 16 Uhr erprobt werden soll. Referentin bei dieser Livestream-Premiere ist Sabine Klapp, Direktorin des „Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde“ in Kaiserslautern, die über ein spannendes Thema der Neustadter Stadthistorie sprechen will: die frühe Frauenbewegung und ihre Trägerinnen und Ziele. „Ein noch fast unerforschtes Thema“, sagt Funk.

Schon mehr Anmeldungen als bei einem normalen „Mittwochstreff“

Es habe im Verein auch Bedenken gegeben, ob so ein Vortrag am heimischen Computer oder Smartphone nicht etliche der Vereinsmitglieder technisch überfordere, räumt die Vorsitzende ein. Man habe sich dann aber dafür entschieden, um wenigstens auf diese Weise Präsenz zu zeigen – schließlich musste man im Januar bereits die traditionell gemeinsam mit dem Historischen Verein veranstaltete musikalische Soirée absagen. Letztlich entscheide die Resonanz bei dem nun anstehenden „Treff“ in der kommenden Woche, ob man auch im März, April und Mai auf diese Lösung setzen werde – und natürlich die Lage an der „Corona“-Front. Normalerweise finden die „Mittwochstreffs“ im Rokokosaal des Stadtmuseums in der Villa Böhm statt. Im Herbst hatte man die Martin-Luther-Kirche als corona-tauglicheren Ersatzort gewählt, der auch jetzt wieder zur Verfügung stünde, sobald Präsenzveranstaltungen wieder erlaubt sind. Positiv überrascht war Funk, dass sich für den digitalen Vortrag von Sabine Klapp, der live aus dem Institut in Kaiserslautern übertragen werden soll, schon jetzt über 40 Personen angemeldet haben – und damit mehr als unter normalen Bedingungen bei einem „Treff“ in der Villa Böhm unterzubringen wären.

Frühe Frauenrechtlerinnen aus Neustadt

Im Mittelpunkt der von Klapp erarbeiteten Präsentation mit dem Titel „Die frühe Frauenbewegung in der Pfalz am Beispiel Neustadt/Weinstraße“ stehen die „Frauenvereine“, die im 19. Jahrhundert in Neustadt und anderen pfälzischen Städten entstanden, um den Anliegen der Frauen Gehör zu verschaffen. Eine der Protagonistinnen, die die Historikerin dabei in den Blick nimmt, ist Emma Geisel-Abresch (1844–1935), Vorsitzende des im März 1900 gegründeten „Vereins für Fraueninteressen“, der das Ziel verfolgte, „alle Wohlfahrts- und Bildungseinrichtungen für die Frauenwelt zu fördern". Ihr Name wurde jüngst ins Spiel gebracht, als es darum ging, die neue Straße im Ex-Sulo-Gelände zu benennen. Zum Zuge kommt nun aber ihre Nichte Eugenie Abresch, ebenfalls Frauenrechtlerin und zudem 1920 eine der ersten drei Frauen, die Mitglied des Neustadter Stadtrats wurden.

Von Brasilien bis ins Neustadt des Spätmittelalters

Am 3. März und am 7. April folgen in der Reihe dann die beiden Vorträge, die wegen des Lockdowns im November und Dezember ausgefallen sind: Der in Neustadt lebende Paläoumweltforscher Dieter Uhl stellt Kultur und Natur in der Region Rio Grande do Sul, dem südlichsten der 27 Bundesstaaten Brasiliens, vor, Werner Schreiner, Nahverkehrsexperte und Vorsitzender der Bezirksgruppe Neustadt des Historischen Vereins der Pfalz. holt seinen schon zweimal verschobenen Beitrag zu Wirtschaft und Verkehr des Elmsteiner und Speyerbacher Tals im 19. und 20. Jahrhundert nach. Hiltrud Funk selbst widmet sich dann am 5. Mai der Entstehungsgeschichte des gerade frisch sanierten Parks der Villa Böhm, der ebenso wie das Gebäude selbst von dem Karlsruher Architekten Ludwig Levy entworfen wurde. Sie verspricht dabei neue Erkenntnisse über den Frankfurter Kunstschmied Franz Brechenmacher, von dem das repräsentative Eingangstor an der Maximilianstraße stammt, sowie zu dem Neustadter Gärtner, dem die praktische Ausführung der Parkgestaltung oblag. Ein nicht minder gewichtiges lokalhistorisches Thema schließt die Reihe am 2. Juni ab: das im Stadtarchiv bewahrte „Rote Buch“, die wohl wichtigste Quelle zur Geschichte der Stadt Neustadt im Spätmittelalter. Referent ist Johannes Weingart, der langjährige Schatzmeister des Museumsfördervereins, der dieses „Kronjuwel“ der Stadtgeschichte 2020 in einer vorbildlichen und auch für Nicht-Historiker sehr spannenden Edition erschlossen hat.

Noch Fragen?