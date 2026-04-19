Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen betrunkenen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie sie mitteilt, hielten die Beamten den 64-Jährigen gegen 4.10 Uhr in der Maximilianstraße an. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einem Kneipenbesuch. „Da von diesem Alkoholgeruch ausging und dieser stark schwankte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt“, heißt es seitens der Polizei. Der Test ergab 1,2 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde schließlich einer Angehörigen übergeben und dem Neustadter einer Blutprobe entnommen. Nun kommt auf den 64-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Auch die Fahrerlaubnisbehörde wurde in Kenntnis gesetzt.