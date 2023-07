Auf den Radwegen parallel zur West- und zur Ostumgehung wird es bald keine Mittelstreifen mehr geben. Die bereits vor etlichen Jahren angebrachten Fahrbahnmarkierungen sind mittlerweile verblasst und werden nicht mehr erneuert.

Der Bauausschuss sah für den Radweg im Westen keine Notwendigkeit. Für den Radweg parallel zur Ostumgehung ist die Gemeinde nicht zuständig. Der Fahrradweg entlang der Westrandstraße hatte vor einigen Jahren einen Mittelstreifen erhalten. Dieser musste allerdings in relativ kurzen Zeitabständen neu aufgebracht werden.

Die Grünen hatten den Antrag gestellt, die Markierung zu erneuern, da diese „ziemlich verblasst“ seien. Die vor etlichen Jahren aufgemalten Mittelstreifen hätten sich bewährt, begründete die Fraktion ihren Antrag. Nachts dienten die Mittelstreifen zur Orientierung auf den unbeleuchteten Radwegen, tagsüber erhöhten sie die Sicherheit bei Gegenverkehr auf den in beiden Fahrtrichtungen genutzten Wegen.

Hoher finanzieller Aufwand

Laut Christine Behret, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, ist das Thema in der Verkehrsschau Mitte Juni beraten worden. Der Radweg an der Westrandstraße habe bereits vor Jahren einen Mittelstreifen erhalten, der zuletzt vor zwei Jahren erneuert worden sei. Mittlerweile müsste die Markierung wieder erneuert werden, was einen hohen finanziellen Aufwand bedeute.

Grundsätzlich gebe es keine Vorgaben für die Markierung von Mittelstreifen auf Radwegen. Auch aus Sicherheitsgründen sei es nicht erforderlich, eine Orientierungsmarkierung anzubringen. Weder der Polizei noch der Ordnungsbehörde seien Unfälle auf den „nicht markierten“ Radwegen bekannt. Es gebe auch keine Gefahr, die abgewehrt werden müsse. Denn auch für Radfahrer gelte Paragraph 3 der Straßenverkehrsordnung, in der es heißt: „Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeugen und Ladung anzupassen.“

„Führung“ bei Nacht

Zwar betonten verschiedene Ausschussmitglieder, dass Markierungsstreifen „Führung“, gerade bei Nacht, erzeugten und schilderten ihre persönlichen Erfahrungen, nach denen es besser sei, „wenn ein Streifen da ist“. Daniel Mischon (CDU) setzte dem entgegen, es sei genug mit den „Weinfest-Anekdoten“. Markierungen seien nur bei Gefahrenstellen sinnvoll. Markierungen aufzubringen, sei teuer, und zudem müssten sie häufig erneuert werden. Es gebe unterschiedliche Verfahren zur Markierung, die sich deutlich hinsichtlich der Kosten unterscheiden würden.

Bauamtsleiter Wolfgang Jünger erläuterte, dass günstige Varianten häufiger erneuert werden müssten und nachhaltige Varianten deutlich teurer seien. Der Antrag der Grünen, die Streifen zu erneuern, wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Laut Behret ist auch der angeregte Mittelstreifen für den Radweg entlang der Ostumgehung (Holiday-Park-Straße) nicht möglich. Der für diesen Radweg zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) lehne die Markierung wegen zu geringer Fahrbahnbreite des Radwegs ab.