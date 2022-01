Warum die RHEINPFALZ-Lokalredaktionen Grünstadt, Bad Dürkheim und Neustadt ab sofort enger zusammenarbeiten.

Ab 10. Januar zählt es. Ab dann werden drei RHEINPFALZ-Lokalausgaben gemeinsam produziert, und zwar in der Neustadter Redaktion. Dazu gibt es einen Kooperationsdesk. An ihm gestalten Kollegen und Kolleginnen aus Bad Dürkheim („Bad Dürkheimer Zeitung“), Grünstadt („Unterhaardter Rundschau“) und Neustadt („Mittelhaardter Rundschau“) als Blattmacher gemeinsam die Seiten für die gedruckten Ausgaben. Gleichzeitig steuern sie die Inhalte auf den Internetseiten und den Social-Media-Kanälen.

Dazu wurde in der Neustadter Redaktion in der Kellereistraße umgebaut. Zwei Büros wurden zusammengelegt, um dort einem Vierer-Team zur Seitengestaltung genug Platz zu bieten. Dieser Raum ist ab jetzt eine Art Schaltzentrale für alles, was an Nachrichten und Themen tagesaktuell hereinkommt, sofort bearbeitet oder aber organisiert werden muss.

An diesem Kooperationsdesk werden die Redakteurinnen und Redakteure von Mittelhaardt und Unterhaardt im wöchentlichen Wechsel arbeiten. Wenn sie nicht am Desk sitzen, arbeiten sie als Reporterinnen und Reporter, um auch künftig lesenswerte Inhalte – ob gedruckt oder online – zu garantieren.

Keine Allrounder mehr

Im Umkehrschluss bedeutet das: Jeder Kollege oder jede Kollegin muss nicht mehr gleichzeitig alles machen: Seiten gestalten, Artikel redigieren, Überschriften formulieren und eigene Texte schreiben. Dies soll zu mehr Effizienz führen. Die neue Struktur soll den rasanten Veränderungen in der Medienwelt mit ihrem erheblichem Kostendruck ebenso Rechnung tragen wie den vermehrten Erwartungen der Nutzer nach einerseits schneller digitaler Information über den gesamten Tag und andererseits weiterhin qualitativem Zeitungsjournalismus.

Der Kooperationsdesk soll also für alle Aufgaben mehr Raum und Zeit schaffen. Das Team am Desk kann sich auf die Produktion der drei Zeitungsausgaben und das Ausspielen digitaler Inhalte konzentrieren. Die Reporter können sich ganz auf ihre Rolle als Rechercheure und Autoren vor Ort für die gedruckte Zeitung und die Internetseiten einlassen.

Fehler in der Anfangszeit normal

Dass nun eine gemischte Mannschaft für die Gestaltung dreier Lokalausgaben zuständig ist, bedeutet natürlich auch, dass es ein bisschen Zeit braucht, um die jeweiligen „Fremdausgaben“ besser kennenzulernen. Nichtsdestotrotz muss aber jeden Tag geliefert werden. Insofern wird der Start nicht ganz reibungslos über die Bühne gehen, soll heißen: Es werden sich auch Fehler einschleichen, bis alle sich an alles gewöhnt haben. Dafür bitten wir vorab um Verständnis.

Daneben setzen wir einfach mal auf das, was Hermann Hesse so überaus schön formuliert hat: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“

Die Autorin

Anke Herbert (57), Leiterin der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Neustadt