Die Neustadter Polizei hat am Mittwochmittag einen 56-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 3,7 Promille am Steuer saß. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei gegen 12.40 Uhr, dass ein Auto auf der B 39 „sehr auffällig“ in Richtung Neustadt fahre. Eine Streife fuhr vor Ort, und die Polizisten konnten den Mann wenig später kontrollieren. Sie bemerkten dabei gleich den deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test ergab 3,7 Promille. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Es sollen sich vor allem auch Autofahrer melden, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Erreichbar ist die Polizei unter Telefon 06321/8540.