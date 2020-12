„Ordentlich getankt“ hatte nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr der Fahrer eines VW, der nach einer Schlangenlinienfahrt in Haßloch einer Polizeikontrolle unterzogen wurde. Die Beamten staunten nicht schlecht über 2,77 Promille Atemalkohol. Doch das war noch nicht alles. Er stand auch unter Einfluss von Drogen, ein Test reagierte positiv auf Cannabis. 27 Gramm Marihuana wurden in der Kleidung des Mannes gefunden, was die Polizei veranlasste, mit einem Diensthund das Auto zu durchsuchen, ohne aber weitere Drogen aufzuspüren. Dem 55-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein ist er erstmal los. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Besitzes von Betäubungsmittel strafrechtlich verantworten.