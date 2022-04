Ob naturnaher Garten, traditioneller Bauerngarten, englischer Landschaftsgarten oder akribisch gestalteter Barockgarten – unzählige Möglichkeiten bieten sich dem leidenschaftlichen Freizeitgärtner auch im Kleinen und lassen sich jährlich beim Tag der offenen Gartentür in zahlreichen privaten Gärten besichtigen und bestaunen. Der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz ruft Gartenbesitzer dazu auf, ihren Garten am letzten Sonntag im Juni für interessierte Gartenfreunde zu öffnen und damit ihr Gartenglück für einen Tag mit anderen zu teilen.

„Für die Gärtner, die an diesem Tag Gäste in ihrem persönlichen Gartenreich empfangen, stellen diese Begegnungen eine echte Bereicherung dar“ erzählt Roger Marti, Geschäftsführer des Verbandes. „Denn meist sind es ebenfalls Gartenbegeisterte, die den Besuch zu einem Blick über den Gartenzaun nutzen und eine Vielzahl neuer Ideen teils mitbringen, teils für ihr eigenes Gartenreich mitnehmen.“

Keine Corona-Beschränkungen mehr

Fast immer melden sich Teilnehmer die einmal dabei waren, gerne beim nächsten Termin auch wieder an. Denn Ideen und Anregungen bei netten Begegnungen und gärtnerischer Fachsimpelei sind für die meisten Gartenfreunde eine große Freude. Letztes Jahr waren aus diesem Anlass 161 Gärten im gesamten Zuständigkeitsbereich geöffnet. In diesem Jahr hofft der Verband auf mehr als 200 offene Gärten zu kommen. „Voraussichtlich ist das gut zu schaffen, wir haben im Moment schon mehr als 150 Anmeldungen von engagierten Gärtnerinnen und Gärtnern“ so Marti. Waren im letzten Veranstaltungsjahr noch zahlreiche Corona-Regeln zu beachten, so ist die diesjährige Veranstaltung frei von jeglichen Einschränkungen – wenn die Vorgaben so bleiben wie sie zurzeit sind.

Anmelden für den Tag der offenen Gartentür am 26. Juni können sich Gartenliebhaber noch bis zum 5. Mai, am besten per E-Mail an sal-rlp@gartenbauvereine.de.