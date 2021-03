Die ehrenamtliche Gruppe „Die Ecke“ der Pfarrei Theresia von Avila will in dieser schwierigen Zeit den Kirchgarten der Neustadter Marienkirche beleben. Unter dem Leitwort „Einen neuen Aufbruch wagen“ ruft sie Interessierte zum Mitmachen auf. In der Zeit vor Ostern soll gemeinsam die Rebzeile neben dem Gotteshaus belebt werden. Einen Anfang haben Ehrenamtliche und weitere Aktive aus der Pfarrei bereits gemacht. Bunter Osterschmuck und Bänder, Blumen und Spruchkarten sollen die Botschaft „Einen neuen Aufbruch wagen“ sichtbar machen und zum Verweilen und Nachdenken anregen. Interessierte sind eingeladen, die Rebzeile mit Osterdekoration zu schmücken. Immer wenn der Kirchgarten geöffnet ist, haben sie dazu Gelegenheit.