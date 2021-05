Im 10-Uhr-Gottesdienst wird an Pfingstsonntag eine neue Mitmach-Ausstellung in der Stiftskirche eröffnet. Sie steht unter dem Titel „Und es war Nacht ...“ und lädt an mehreren Stationen zum Innehalten ein. Die Ausstellung ist von Heiner Seidlitz und Pfarrerin Annette Leppla entwickelt worden. Außerdem ist ein Bild von Manfred Plathe ausgestellt: „Glaube, Hoffnung, Zuversicht“. Die Kirche ist täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet.