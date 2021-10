Die Verbandsgemeinde Maikammer will weiterhin der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Tourismusregion Deutsche Weinstraße angehören. Der Verbandsgemeinderat hat einer Verlängerung der Vereinbarung zugestimmt. Der Beitritt wurde erstmals im März 2019 beschlossen und zwar für drei Jahre. Die neue Vereinbarung sieht eine Mitgliedschaft von weiteren drei Jahren vor. Die Deutsche Weinstraße wurde im Dezember 2020 als erste Region in Rheinland-Pfalz als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert. Für das Verfahren zuständig war die TourCert gGmbH, eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ökologische, soziale und ökonomische Unternehmensverantwortung im Tourismus zu fördern. Dabei geht es weniger um das Siegel, als um eine stetige Weiterentwicklung und eine Qualitätsoffensive. Die Gesamtkosten des Projekts werden je zur Hälfte auf die Regionen Südliche Weinstraße und Deutsche Weinstraße – Mittelhaardt verteilt. Die Kosten für die Verbandsgemeinde Maikammer betragen rund 3300 Euro, die an die drei Ortsgemeinden weitergegeben werden. St. Martin übernimmt mit 50 Prozent den höchsten Anteil, Maikammer 40 Prozent und Kirrweiler zehn Prozent.