Trotz Pandemie mehr Mitglieder: Darüber berichtete der Vorsitzende des FC 23 Hambach, Carsten Conrad, auf der jüngsten Mitgliederversammlung. Die konnten die Mitglieder vor Ort oder online verfolgen. Eines von ihnen, „Mr. Hambach“, ist zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Der Verein sei sowohl sportlich als auch finanziell sehr gut durch die Pandemie gekommen. Zwar seien die Fußballer von Spielausfällen wie -verschiebungen genervt gewesen, aber es habe mehr Zugänge als Abgänge gegeben. Conrad: „Insgesamt ist die Mitgliederzahl auf 577 gestiegen.“

Zum finanziellen Situation sagte Carsten Conrad, dass der Verein seit dem vergangenen August schuldenfrei sei. „Das gibt uns für die Zukunft den notwendigen Handlungsspielraum, denn wir haben noch viel vor.“ Damit sprach er zwei Projekte an: Renovierung der Kabinen und Förderung der Jugendarbeit. Der Umbau der Kabinen laufe seit September auf Hochtouren. Fast jedes Wochenende leisteten Mitglieder Arbeitsdienste. Die neuen Kabinen sollen bis zum 31. Mai fertig sein.

198 Jugendspieler und eine Ballschule

Der FC 23 stellt nach eigenen Angaben zehn Jugendmannschaften und eine Ballschule, in welcher insgesamt 198 Nachwuchsspieler von 19 Trainern betreut werden. „Wir gehen zielgerichtet nach der Agenda 2025 vor, ein Ausbildungskonzept, das an den Leistungsdaten des DFB ausgerichtet ist“, erläutern die beiden Jugendleiter Manuela Hanewald und Marc Rottmayer. Für dieses Jahr sind neben dem FCK-Camp wieder Turniere um den Jugend-Schloss-Cup geplant. Für die Spiele am 1. und 2. Juli seien bereits 65 Jugendmannschaften gemeldet. „Außerdem starten wir in diesem Jahr mit der Torwartschule Jumpzone von Steffen Tretter ein spezielles Training für Jugendtormänner“, kündigten die Jugendleiter an. Zur Unterstützung dieser Vorhaben ist der Jugendförderverein Schlosskicker gegründet worden. Die Vorsitzende Jerusha Müller sucht weitere Helfer und Gönner.

Carsten Conrad erläuterte, dass der Verein auch in anderen Bereichen zukunftsorientiert aufgestellt ist und wies auf die neue E-Sport-Abteilung sowie die Social-Media-Aktivitäten des Vereins auf Instagram, Facebook, Tiktok und Twitch hin.

Ehrenmitglied Rolf Weber

Für besondere sportliche Leistungen erhielt der ehemalige Trainer Christian Pacher die silberne Ehrennadel. Rolf Weber wurde zum Ehrenmitglied ernannt. „Er ist Mr. Hambach“, betont Schriftführer Peter Wiblishauser. „Wenn irgendwas im Verein ist, ist Rolf dabei.“

Für den heute 64-jährige Weber, der seit 55 Jahren dem FC 23 Hambach angehört und schon die silberne und goldene Ehrennadel erhalten hat, kam diese Auszeichnung überraschend: Er habe nichts gewusst. „Mit acht Jahren habe ich in Frankeneck angefangen, Fußball zu spielen“, erzählt er. Als er neun Jahre gewesen sei, sei er nach Hambach gezogen „und bin immer beim FC 23 geblieben“. Der gelernte Dreher, der 32 Jahre als Isolierer gearbeitet hat, engagiert sich gerade zehn bis zwölf Stunden pro Woche beim Kabinenneubau des Vereins. „Boden und Decke sind noch zu machen – die Wände müssen noch gegipst werden“, zählt Weber die noch anstehenden Arbeiten auf. „Ich denke, dass wir das bis Mitte Mai gepackt haben“, stimmt er Carsten Conrads Zeitplan zu. Weber ist zudem seit vielen Jahren Beisitzer im Vorstand des FC 23, berichtet Peter Wiblishauser. Nur Fußball spielt das neue Ehrenmitglied nicht mehr. „Manchmal tun mir die Knie ein bissel weh“, gesteht Weber. „Das kommt vom vielen Fußballspielen.“

