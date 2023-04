Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das große grüne „H“ auf dem Schild weist darauf hin: In der Peter-Koch-Straße 25 in Gimmeldingen, neben der Bushaltestelle, ist eine „Mitfahrbank“. Die Idee der Gimmeldinger Ortsvorsteherin reifte über drei Jahre, bis sie nun in allen Neustadter Ortsteilen umgesetzt worden ist.

Ortsvorsteherin Claudia Albrecht war direkt begeistert, als sie vor einigen Jahren von den „Mitfahrerbänken“ in anderen ländlichen Gebieten gehört hat.