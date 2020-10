Eine Mitarbeiterin der städtischen Kindertagesstätte Lachen-Speyerdorf ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Dem für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim zuständigen Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung Neustadt sei das Ergebnis am Wochenende gemeldet worden. Die Mitarbeiterin habe demnach zuletzt am 20. Oktober gearbeitet und befinde sich in häuslicher Isolation. Die ermittelten Kontaktpersonen seien in Quarantäne geschickt worden. Der Regelbetrieb der Kita könne aufrecht erhalten bleiben.

Wenn ein Kind Symptome entwickelt, sollte der Hausarzt kontaktiert werden. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt in Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.